ราคาทอง ครั้งที่ 9 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 66,800 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2568 เวลา 14:34 น. (ครั้งที่ 9)ราคาปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 66,000.00 บาท รับซื้อ 65,900.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 66,800.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 64,581.60 บาท