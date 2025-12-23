xs
‘ธรรมนัส’ประกาศเป็นแคนดิเดตนายกฯ พรรคกล้าธรรม เพียงคนเดียว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ยืนยันว่า แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคคนเดียว คือตนเอง และจะลงปาร์ตี้ลิสต์ อันดับ 1 ส่วนในพื้นที่ จ.พะเยา จะส่งน้องชายลง