"ในหลวง"พระราชทานยศทหาร - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นกรณีพิเศษให้ 15 นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นกรณีพิเศษ ให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ 15 นาย
1.พล.อ.ณัฐวัฒน์ อัคนิบุตร
2.พล.ร.อ.วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ร.น.
3.พล.อ.อ.สุรสีห์ สิมะเศรษฐ์
4.พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ
5.พล.ร.อ.ภราดร พวงแก้ว ร.น.
6.พล.ต.อนิรุจน์ ปุกหุต
7.พล.ร.ท.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ร.น
8.พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทร์ ร.น
9.พล.อ.ต.เอกศักดิ์ เทภาสิต
10.พล.อ.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์
11.พล.ร.อ.ดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์ ร.น.
12.พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์
13. พล.ร.อ.ชาติชาย ทองสะอาด ร.น.
14.พล.ร.ท.ประวุฒิ รอดมณี ร.น.
15.พล.ท.บุญสิน พาดกลาง
โดยมีกำหนดพิธีเข้ารับพระราชทานประดับเครื่องหมายยศ และพิธีเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2568 ณ อาคาร 606 สนามเสือป่า พระราชวังดุสิต