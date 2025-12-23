ทสภ.เข้มมาตรการเสริมความปลอดภัย รับมือโดรนรุกล้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้บูรณาการความร่วมมือกับกองทัพบก กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ควบคู่กับการเพิ่มกำลังสายตรวจรถยนต์ ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเพิ่มความถี่และรอบการตรวจตราพื้นที่โดยรอบแนวรั้วสนามบิน รวมถึงการเฝ้าสังเกตการณ์ผ่านระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตลอด 24 ชั่วโมง
นอกจากนี้ ทสภ.ได้ซักซ้อมและทบทวนแผนปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมยืนยันว่าการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของ ทสภ.เป็นไปตามมาตรฐานการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
การบินอากาศยานไร้คนขับใกล้เขตสนามบิน เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและมีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะในรัศมี 9 กิโลเมตร ผู้ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย โดยหากเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ.2558 ผู้ฝ่าฝืนมีโทษหนักถึงขั้นประหารชีวิต พร้อมขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นสิ่งผิดปกติสามารถแจ้ง ศูนย์สุวรรณภูมิ โทร. 0 2132 4000 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง