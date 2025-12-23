นายกฯ หารือทูต สปป.ลาว แลกเปลี่ยนความเห็นประเด็นสำคัญ พร้อมมอบเงินช่วยเหตุน้ำท่วมใต้ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ

วันนี้ (23 ธ.ค.) เวลา 09.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หารือ นายสีสะหวาด อินพะจัน (H.E. Mr. Sisavath Inphachanh) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
นายกฯ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีต่อการเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูต สปป.ลาว อย่างเป็นทางการ ด้านเอกอัครราชทูต สปป.ลาว แสดงความเสียใจต่อเหตุอุทกภัยในภาคใต้ โดยรัฐบาล สปป.ลาว ได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญ ดังนี้
• ด้านความสัมพันธ์ทวิภาคี ทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูง และในปีนี้เป็นปีครบรอบ 75 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–สปป.ลาว ซึ่งได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เอกอัครราชทูต สปป.ลาว หวังว่าทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันผลักดันให้มีการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Joint Commission – JC) ในปี 2569 โดย สปป.ลาว พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
• ด้านความเชื่อมโยงและโลจิสติกส์ ทั้งสองฝ่ายยินดีต่อพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ–บอลิคำไซ) ในวันที่ 25 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นหมุดหมายสำคัญของการฉลองครบรอบ 75 ปี โดยนายกฯ เน้นย้ำว่า ไทยพร้อมสนับสนุนนโยบาย Land-Locked to Land-Linked ของ สปป.ลาว และหวังให้มีความคืบหน้าในการก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำโขง หนองคาย–เวียงจันทน์ อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
สำหรับสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา นายกฯ ขอบคุณ สปป.ลาว ที่รับฟังข้อมูลจากฝ่ายไทย พร้อมยืนยันว่า ไทยไม่เคยรุกรานกัมพูชาก่อน และมาตรการควบคุมการส่งออกน้ำมันเป็นมาตรการชั่วคราวเพื่อป้องกันการลักลอบ ไม่ได้มีจุดประสงค์จำกัดการส่งออกไปยัง สปป.ลาว โดยย้ำว่าประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องทวิภาคีระหว่างไทยกับกัมพูชาเท่านั้น