หุ้นไทยปิดตลาดเช้าบวก 2.66 จุด มูลค่าซื้อขาย 17,693.93 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยหุ้นไทยปิดตลาดเช้าที่ระดับ 1,272.34 จุด ปรับขึ้น 2.66 จุด หรือ 0.21% มูลค่าซื้อขาย 17,693.93 ล้านบาท