ชวน ปชช.เที่ยวงาน OTOP City 2025 ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี ถึง 28 ธ.ค.68

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเชิญชวนประชาชนร่วมชมและเลือกซื้อสินค้าใน GI Pavilion รวมสุดยอดสินค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของแท้จากแหล่งผลิตทั่วประเทศ ภายในงาน OTOP City 2025 เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
ภายในงานพบกับสินค้าคุณภาพที่ผ่านการรับรอง GI ทั้งงานหัตถศิลป์และอาหารขึ้นชื่อ อาทิ เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด ครกหินอ่างศิลา ไข่เค็มไชยา กาแฟเทพเสด็จ ข้าวสังข์หยดพัทลุง ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม และอื่น ๆ อีกมากมาย
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่ วันนี้ – 28 ธันวาคม 2568 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี