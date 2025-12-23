ไทย-อินโดนีเซีย ฉลองโอกาสครบรอบ 75 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ส่งคืนอุรังอุตัง 4 ตัว กลับสู่ถิ่นกำเนิด

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบหมายให้นายสดุดี พันธุ์ภักดี ผู้อำนวยการกอง CITES กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า เข้าร่วมพิธีส่งอุรังอุตัง จำนวน 4 ตัว ประกอบด้วย อุรังอุตังสุมาตรา จำนวน 3 ตัว และอุรังอุตังทาปานูลี จำนวน 1 ตัว โดยเป็นเพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 2 ตัว กลับคืนสู่ถิ่นกำเนิด ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ฝ่ายสาธารณรัฐอินโดนีเซีย นำโดย ฯพณฯ นาย Rachmat Budiman เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำราชอาณาจักรไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย การส่งคืนอุรังอุตังทั้ง 4 ตัวในครั้งนี้ เป็นการส่งคืนสัตว์ป่าของกลางกลับไปยังประเทศถิ่นกำเนิดสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมฉลองโอกาสครบรอบ 75 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
อุรังอุตังสุมาตรา และ อุรังอุตังทาปานูลิ มีสถานะเป็นสัตว์ป่าควบคุม กลุ่มที่ 1 สัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าควบคุม พ.ศ. 2568 และเป็นสัตว์ป่าที่อยู่ในบัญชีหมายเลข 1 ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) การนำเข้า ส่งออกต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และหากนำเข้าหรือส่งออกโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
สำหรับกำหนดการเดินทางกลับบ้านของอุรังอุตังทั้ง 4 ตัว เริ่มในวันที่ 22 ธันวาคม 2568 เวลา 16.00 น. ได้นำอุรังอุตังเข้ากรงขนส่งเพื่อสร้างความคุ้นชิน และวันที่ 23 ธันวาคม 2568 เวลา 04.00 น. ได้เคลื่อนย้ายจากศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 3 (ประทับช้าง) จังหวัด ราชบุรี ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และจะเดินทางโดยสายการบินการูด้า อินโดนีเซีย แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ GA867 มุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โน-ฮัตตา กรุงจาการ์ต้า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ทั้งนี้ คณะสัตวแพทย์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคณะสัตวแพทย์ฝ่ายอินโดนีเซีย ได้ทำการตรวจประเมินสุขภาพและความพร้อมของอุรังอุตังทั้ง 4 ตัว อย่างละเอียดโดยคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์เป็นหลัก จากการประเมินของสัตวแพทย์ ได้มีข้อเสนอแนะที่สำคัญเพื่อลดความเครียดของอุรังอุตังในระหว่างการเดินทาง โดยจะจัดบรรจุอุรังอุตังในกรงขนส่งทั้งหมด จำนวน 2 กรง กรงละ 2 ตัว เนื่องจากพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าอุรังอุตังทั้งหมดยังอยู่ในวัยเด็ก มีความหวาดระแวงง่าย หากถูกแยกจากกันอาจก่อให้เกิดความเครียดได้
สำหรับอุรังอุตังทั้ง 4 ตัว เป็นสัตว์ป่าของกลางที่ผ่านการพิจารณาตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งกลับถิ่นกำเนิดเพื่อวัตถุประสงค์ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้ โดยก่อนหน้านี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ดำเนินการส่งอุรังอุตังกลับถิ่นกำเนิดสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 6 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 74 ตัว ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 รวมเป็นจำนวน 78 ตัว
การส่งคืนอุรังอุตังในครั้งนี้เป็นความร่วมมือที่สำคัญระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ภายใต้กรอบอนุสัญญาไซเตส ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการร่วมมือกันต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ และแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ