ไทยขอบคุณเกาหลีมอบเงินช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ

วันนี้ (23 ธ.ค.) เวลา 09.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย พบหารือ นายพัก ยงมิน (H.E. Mr. Park Yong-min) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย รับมอบเงินช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้ของประเทศไทย จากรัฐบาลเกาหลีใต้ จำนวน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ ผ่านโครงการความร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็น
นายกฯ กล่าวในนามรัฐบาลและประชาชนชาวไทยรู้สึกซาบซึ้งในความห่วงใยและไมตรีจิตที่รัฐบาลและประชาชนชาวเกาหลีใต้มีต่อประเทศไทย สะท้อนมิตรภาพอันแน่นแฟ้นและยั่งยืน ย้ำว่า รัฐบาลจะดำเนินการฟื้นฟูอย่างเต็มศักยภาพ และใช้เงินบริจาคดังกล่าวอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
ด้านเอกอัครราชทูตฯ สาธารณรัฐเกาหลี แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะฟื้นฟูกลับสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว พร้อมชื่นชมความพยายามของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและพื้นฟูสถานการณ์อย่างเป็นระบบ โดยการมอบเงินช่วยเหลือครั้งนี้เกิดจากความตั้งใจของรัฐบาลและประชาชนเกาหลีใต้ รวมถึงการสนับสนุนจากชุมชนชาวเกาหลีในประเทศไทยด้วย
โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างไทย-กัมพูชา โดยไทยยึดมั่นแนวทางสันติ บนพื้นฐานข้อเท็จจริงและการเคารพกัน ยืนยันต่อประชาคมโลกว่า ประเทศไทย ไม่เคย ไม่เป็น และจะไม่เป็น ฝ่ายเริ่มต้น ใช้กำลังทางทหารต่อประเทศใด ด้าน เกาหลีใต้ แสดงความเข้าใจต่อจุดยืนของไทย และเชื่อมั่นว่าทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันจนนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสันติ