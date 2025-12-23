xs
‘ร่มธรรม’เผย ภท.เปิดนโยบายเลือกตั้ง-ผู้สมัคร ดีเดย์ 24 ธ.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ สมาชิกพรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ภูมิใจไทย ดีเดย์ 24 ธ.ค.นี้ เปิดนโยบายเลือกตั้ง ดรีมทีม มาครบ “อนุทิน-สีหศักดิ์-เอกนิติ-ศุภจี-ไชยชนก-ซาบีดา” พร้อมเปิดตัวผู้สมัคร ทั้งระบบบัญชีรายชื่อ และระบบเขตเลือกตั้ง