ราคาทองคำครั้งที่ 6 ขึ้น 100 บาท รูปพรรณขายออก 66,7850 บาท

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 10.48 น. ครั้งที่ 6 ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 66,050.00  บาท รับซื้อบาทละ 65,950.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 66,850.00 บาท รับซื้อบาทละ 64,627.08 บาท