ผบ.ฉก.ร.5 ย้ำกำลังพลการควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย - มาเลเซีย

พ.อ.ทวีพร คณะทอง ผบ.ฉก.ร.5 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ชป.จรยุทธ์ มว.ปล.ที่ 2 ร้อย.ร.5021 โดยได้เน้นย้ำกำลังพลในการปฏิบัติ ตามคำสั่งยุทธการ พิทักษ์ชายแดน 69 ในการควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย - มาเลเซีย และป้องกันมิให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง หรือกลุ่มบุคคลใด ลักลอบ แทรกซึม หรือ นำอุปกรณ์ประกอบระเบิด เข้ามาก่อเหตุหรือสร้างสถานการณ์ เพื่อการป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย ทุกรูปแบบในพื้นที่รับผิดชอบ ห้วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2569 พร้อมทั้ง มอบของบำรุงขวัญให้แก่กำลังพล ณ บริเวณหน้า รร.ตชด.สื่อสารมวลชนกีฬา บ.หัวควน ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา