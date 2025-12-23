xs
หุ้นไทยเปิดตลาดบวก 6.07 จุด มูลค่าซื้อขาย 8,424.62ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยภาคเช้าอยู่ที่ 1,275.75 จุด ปรับขึ้น 6.07 จุด หรือ 0.48% มูลค่าซื้อขาย 8,424.62ล้านบาท