ราคาทองคำครั้งที่ 5 ลง ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 66,750 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 10.20 น. ครั้งที่ 5 ปรับลง 900 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 65,950.00  บาท รับซื้อบาทละ 65,850.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 66,750.00 บาท รับซื้อบาทละ 64,536.12 บาท