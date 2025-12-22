กรมอุทยานฯ ปล่อย"แผ่นดิน"หมีหมาสู่ผืนป่าดงพญาเย็น–เขาใหญ่ หลังฟื้นฟูอาการเจ็บจนหายดี

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน ร่วมกับสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ประสบความสำเร็จในการส่ง "แผ่นดิน" หมีหมาเพศผู้กลับคืนสู่ธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา หลังผ่านกระบวนการรักษาและฟื้นฟูพฤติกรรมอย่างเข้มงวด สะท้อนความสำเร็จในการช่วยเหลือสัตว์ป่าบาดเจ็บและสร้างความยั่งยืนให้ระบบนิเวศไทย
นายสุทธิพงษ์ แกมทับทิม หัวหน้ากลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2568 สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน ได้ดำเนินการปล่อยหมีหมา (Malayan Sun Bear) ชื่อ "แผ่นดิน" คืนสู่ผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น–เขาใหญ่ ปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ประกอบด้วย นายสมพร พากเพียร หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าดงพญาเย็น–เขาใหญ่ และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา เพื่อให้มั่นใจว่าการส่งสัตว์ป่าคืนสู่ถิ่นอาศัยเป็นไปอย่างปลอดภัยและถูกหลักวิชาการ
นางสาวชนัญญา กาญจนสาขา หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า "แผ่นดิน" เป็นหมีหมาเพศผู้อายุประมาณ 12 ปี มีประวัติการได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากการถูกบ่วงลวดสลิงรัดขาหน้าด้านขวาจนแผลลึกถึงกระดูก โดยเจ้าหน้าที่ร่วมกับชุมชนบ้านภักดีแผ่นดินได้เข้าช่วยเหลือไว้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564
"ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ปีที่สถานีฯ แผ่นดินได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมสัตวแพทย์ ทั้งการรักษาบาดแผลและการฟื้นฟูสัญชาตญาณสัตว์ป่า จนปัจจุบันมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถหาอาหารเองได้ และมีพฤติกรรมที่พร้อมกลับไปใช้ชีวิตในป่าธรรมชาติ โดยก่อนการปล่อย ทีมงานได้ติดตั้งอุปกรณ์ติดตามตัว (GPS Collar) เพื่อเฝ้าติดตามพฤติกรรมและการปรับตัวในระยะยาว" นางสาวชนัญญากล่าว
การปล่อยหมีหมาในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการช่วยชีวิตสัตว์ป่ารายตัว แต่ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศ เนื่องจากหมีหมาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีบทบาทสำคัญในการกระจายเมล็ดพันธุ์พืชและควบคุมประชากรแมลง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสมดุลและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ผืนป่ามรดกโลกอย่างยั่งยืน
ภารกิจนี้ถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการเป็นที่พึ่งให้กับสัตว์ป่าที่พลัดหลงและบาดเจ็บ ตลอดจนการทำงานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศสืบไป
สำหรับสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีภารกิจหลักในการเพาะเลี้ยง ขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ รวมถึงฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่า ดูแลสัตว์ป่าได้รับบาดเจ็บสัตว์ป่าพลัดหลงมา ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชนได้ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า รวมถึงดูแลสัตว์ป่าพลัดหลงหรือสัตว์ของกลางด้วย