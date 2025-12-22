ปภ.- MEA แนะนำ 6 วิธีใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ทำได้ง่าย – ปลอดภัยแน่

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ในฐานะหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ห่วงใยความปลอดภัยของประชาชน โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่มีรายงานเหตุอุบัติภัยจากไฟฟ้าบ่อยครั้ง ปภ. และ MEA จึงขอแนะนำ 6 วิธีง่าย ๆ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า ดังนี้
-เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
-ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าตามคำแนะนำในคู่มือ ไม่ดัดแปลงอุปกรณ์เด็ดขาด
-ไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ตัวเปียก หลีก เลี่ยงการวางอุปกรณ์ไฟฟ้าในที่เปียกชื้น
-หากอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ควรให้ช่างผู้ เชี่ยวชาญซ่อมแซม หลีกเลี่ยงการซ่อมด้วย ตนเอง เพราะอาจได้รับอันตราย
-ปิดสวิตช์อุปกรณ์และถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้งาน ป้องกันอัคคีภัยจากไฟฟ้าลัดวงจร
.ตรวจสอบสภาพสายไฟและปลั๊กไฟสม่ำเสมอ หากพบว่าชำรุด แตก ลอก ให้หยุดใช้งานทันที
ทั้งนี้ หากประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พบเหตุขัดข้องเกี่ยวกับ
การใช้ไฟฟ้าหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า สามารถติดต่อการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ได้ผ่าน MEA Smart Application หรือ Line: MEA Connect (MEA Thailand) โดยเลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center Online 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ในกรณีพบเห็นหรือได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย 1784 หรือไลน์ “ปภ. รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อนผ่าน Line ID @1784DDPM เพื่อประสานการให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง