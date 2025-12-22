ผบ.ทบ.สดุดีกำลังพลผู้เสียสละปกป้องอธิปไตยของไทย

วันนี้ (22 ธ.ค.) ณ กองบัญชาการกองทัพบก พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยถึงผลการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ครั้งที่ 3/2569 โดยมี พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุม ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดกองทัพบกที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐและวิทยาลัยพยาบาลของรัฐ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2568 พร้อมมอบใบประกาศชมเชยแก่หน่วยที่มีกำลังพลปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 4, หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ, กรมการทหารช่าง, กรมแพทย์ทหารบก และ ศูนย์การบินทหารบก
โดยผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวแสดงความยินดีกับบุตรหลานกำลังพลที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวกำลังพล และเป็นผลจากความมุ่งมั่น อดทน และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน พร้อมทั้งขอบคุณหน่วยทหารและกำลังพลทุกนายที่ร่วมปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นภารกิจเร่งด่วนด้านมนุษยธรรม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มกำลัง
จากนั้นที่ประชุมได้เข้าสู่วาระการสรุปสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองทัพบก ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และกรมฝ่ายเสนาธิการทหารบก โดยกองทัพยังคงมีภารกิจสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในหลายมิติ ทั้งปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก ซึ่งยังคงมีความรุนแรง รวมถึงการจัดระเบียบและดูแลพื้นที่ชายแดน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศ นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ กองทัพบกได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดตั้งจุดบริการประชาชน บนเส้นทางที่มีการสัญจรหนาแน่น 87 จุดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ถึง 5 มกราคม 2569 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยให้บริการเครื่องดื่ม ผ้าเย็น การตรวจความพร้อมและซ่อมแซมยานพาหนะ การแนะนำเส้นทาง และการบริการทางการแพทย์เบื้องต้น ตลอด 24 ชั่วโมง
ในช่วงท้ายของการประชุมผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจด้วยความเสียสละและทุ่มเทภายใต้เอกภาพของระบบการปฏิบัติงานพร้อมเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพบกให้สอดรับกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่มีความซับซ้อนและภัยคุกคามแบบผสมผสาน ซึ่งเชื่อมโยงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
โอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวสดุดีและเชิดชูเกียรติกำลังพลทุกนายที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ แรงกาย เลือดเนื้อ และแม้กระทั่งชีวิต รวมถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจ เพื่อพิทักษ์รักษาอธิปไตย ความมั่นคง และความปลอดภัยของประเทศชาติอย่างกล้าหาญ
โดยได้เน้นย้ำว่า การดูแลกำลังพลและครอบครัว รวมถึงประชาชน เป็นแนวทางที่กองทัพบกยึดถือมาโดยตลอดภายใต้พระบรมราโชบาย และนโยบายของกองทัพบกที่ชัดเจน โดยกำลังพลทุกนายล้วนมีคุณค่าและความสำคัญเท่าเทียมกัน ขอให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดีที่สุด ควบคู่กับการดูแลประชาชนและร่วมกันป้องกันไม่ให้วาทกรรมที่บิดเบือนมาสร้างความแตกแยกในสังคม
พร้อมกันนี้ เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2569 ในนามของกองทัพบก ผู้บัญชาการทหารบกได้อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงดวงพระวิญญาณของบูรพมหากษัตริย์ไทย โปรดดลบันดาลให้กำลังพลและครอบครัวทุกนายประสบความสุข มีสุขภาพแข็งแรง มีกำลังกาย กำลังใจ สติปัญญา และความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตลอดปีใหม่ 2569 นี้