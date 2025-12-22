xs
ราคาทองคำครั้งที่ 12 ขึ้น 100 บาท รูปพรรณขายออก 65,850 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 16.16 น. ครั้งที่ 12 ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 65,050.00  บาท รับซื้อบาทละ 64,950.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 65,850.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,656.84 บาท