หุ้นไทยปิดตลาดบวก 17.49 จุด มูลค่าซื้อขาย 31,025.56 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดอยู่ที่ระดับ 1,269.68 จุด ปรับขึ้น 17.49 จุด หรือ 1.40% มูลค่าซื้อขาย 31,025.56 ล้านบาท