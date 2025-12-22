xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองคำครั้งที่ 10 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 65,800 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 15.31 น. ครั้งที่ 10 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 65,000.00  บาท รับซื้อบาทละ 64,900.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 65,800.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,596.20 บาท