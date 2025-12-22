กกล.บูรพา ปฏิบัติการทำลายเป้าหมาย 2 อาคารฝั่งปอยเปต ชี้เป็นที่ตั้งเครือข่ายสแกมเมอร์- เป็นที่ตั้งพลซุ่มยิง

วันนี้ ( 22 ธ.ค.) เวลา 13.48 น. กกล.บูรพา ปฏิบัติการทำลายเป้าหมายอาคาร 2 หลัง บริเวณฝั่งปอยเปต ตรงข้าม ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ ซึ่งมีการพิสูจน์ทราบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าอาคารดังกล่าวเป็นที่ตั้งของเครือข่ายสแกมเมอร์ และฝ่ายกัมพูชาใช้เป็นที่ตั้งพลซุ่มยิง ซึ่งได้ทำการยิงเข้าใส่ฝ่ายเรา ในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ นอกจากนี้ได้รับการพิสูจน์ทราบว่ามีการติดตั้งระบบแอนตี้โดรนภายในอาคาร ภายหลังการโจมตี สามารถสร้างความเสียหายให้กับอาคารดังกล่าว และไม่มีการยิงตอบโต้มาจากฝ่ายกัมพูชาอีก นอกจากนั้นยังทำให้เครือข่ายสแกมเมอร์หลบหนีออกจากอาคาร