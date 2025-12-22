รฟท.แจ้งปิดสถานีอรัญประเทศ พร้อมปรับแผนเดินรถสายตะวันออกชั่วคราวจากสถานการณ์ปะทะชายแดน

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ขอแจ้งประกาศปิดสถานีอรัญประเทศ พร้อมปรับเปลี่ยนบวนรถสายตะวันออก เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การปะทะบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเทศบาลเมืองอรัญประเทศได้มีประกาศอพยพประชาชนในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงไปยังศูนย์อพยพ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ
ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร การรถไฟฯ จึงมีความจำเป็นต้อง ประกาศปิดให้บริการสถานีรถไฟอรัญประเทศ พร้อมปรับแผนการเดินขบวนรถในเส้นทางดังกล่าวเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ดังนี้
• ขบวนรถธรรมดาที่ 279 กรุงเทพ(หัวลำโพง) - อรัญประเทศ ปรับเปลี่ยนเป็น กรุงเทพ(หัวลำโพง) – สระแก้ว
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
• ขบวนรถธรรมดาที่ 280 อรัญประเทศ – กรุงเทพ(หัวลำโพง) ปรับเปลี่ยนเป็น สระแก้ว – กรุงเทพ(หัวลำโพง)
• ขบวนรถธรรมดาที่ 275/276 กรุงเทพ(หัวลำโพง) – อรัญประเทศ - กรุงเทพ(หัวลำโพง) ปรับเปลี่ยนเป็น กรุงเทพ(หัวลำโพง) – สระแก้ว – กรุงเทพ(หัวลำโพง)
การรถไฟฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอให้ผู้โดยสารวางแผนการเดินทางล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การรถไฟฯ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะแจ้งให้ทราบทันทีเมื่อสามารถกลับมาเปิดให้บริการตามปกติได้
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบเวลาและตำแหน่งขบวนรถแบบเรียลไทม์ได้ทาง https://ttsview.railway.co.th/v3/floodingNS/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ และศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง