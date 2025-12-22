ทภ.2 สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ประจำวัน

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา
ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2568
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 2 ขอสรุปผลการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา ดังนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้แทนพระองค์ อันเชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน และกระเช้าสิ่งของพระราชทาน มอบให้แก่ทหารกล้าที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา ณ โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ยังความปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นาวาอากาศเอก สุพัฒน์ แก้วภา เชิญถุงพระราชทาน 400 ถุง มอบแก่กำลังพลกองทัพภาคที่ 2 และผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา ณ มณฑลทหารบกที่ 25 โดยมี พลตรี ไชยนคร กิจคณะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 พร้อมส่วนราชการและจิตอาสาร่วมพิธี นอกจากนี้ยังได้พระราชทาน กระเช้าเยี่ยมไข้แก่กำลังพล ณ โรงพยาบาลปราสาท (36 กระเช้า) และโรงพยาบาลสุรินทร์ (5 กระเช้า) พร้อมมอบของเล่นเด็ก แก่เยาวชนในศูนย์พักพิงชั่วคราว สร้างความปลาบปลื้มใจและเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่เหล่าทหารและประชาชนในพื้นที่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจเชิญถุงพระราชทาน
พร้อมเชิญพระกระแสความห่วงใย และพระราชทานกำลังใจ มอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี การได้รับพระกรุณาธิคุณในครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติยศอันสูงสุด และเป็นกำลังใจอย่างยิ่ง ต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ จ่าสิบเอก สำเริง คลังประโคน และพลทหาร ภานุพัฒน์ เสาร์สา สังกัด กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 กำลังพลผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะชายแดนไทย - กัมพูชา ณ บริเวณปราสาทตาควาย เนิน 350 อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปวางที่หน้าหีบศพ จ่าสิบเอก สำเริง คลังประโคน และ พลทหาร ภานุพัฒน์ เสาร์สา โอกาสนี้ พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เชิญพวงมาลาพระราชทาน และพวงมาลาประทาน วางที่หน้าหีบศพด้วย ณ วัดห้วยปอ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และ วัดกลาง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ครอบครัวของ จ่าสิบเอก สำเริง คลังประโคน และ พลทหารภานุพัฒน์ เสาร์สา เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สร้างความซาบซึ้ง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัว ญาติ และประชาชนผู้ร่วมแสดงความอาลัยเป็นอย่างยิ่ง
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 2 ยืนยันจะเดินหน้าปฏิบัติภารกิจเคียงข้างประชาชนอย่างเต็มกำลัง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง