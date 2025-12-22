ยอด ปชช.เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ รวม 3.5 แสนคน- กทม.ดูแลความเรียบร้อยครบวงจร

นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ภาพรวมการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. - 21 ธ.ค. 68 ยอดสะสมรวมทั้งสิ้น 347,744 คน
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้บูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย สมพระเกียรติ ทั่วถึง และปลอดภัย ทั้งด้านการจราจร การแพทย์ฉุกเฉิน การรักษาความสะอาดและความปลอดภัย การจัดเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์คอยแนะนำจุดบริการ จุดพักคอย และเส้นทางเข้าออกอย่างเป็นระบบ การบริการน้ำดื่มและห้องสุขา การจัดเตรียมรถวีลแชร์และรถกอล์ฟสำหรับให้บริการผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ตลอดจนการให้บริการยืม-คืนเครื่องแต่งกายสุภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่แต่งกายไม่ครบถ้วนตามระเบียบ
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์ (สีดำหรือขาว) เสื้อคอปก รองเท้าหุ้มส้น งดเสื้อคอกลม งดแขนกุด งดกางเกงหรือกระโปรงสั้น งดกางเกงหรือกระโปรงยีนส์ สุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งยาวคลุมเข่าเท่านั้น ส่วนนักเรียน นักศึกษาควรสวมเครื่องแบบที่ถูกต้องตามระเบียบ
สำหรับช่วงเวลาที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา ได้แก่
ช่วงที่ 1 เวลา 08.00 - 10.45 น.
ช่วงที่ 2 เวลา 12.00 - 16.45 น.
ช่วงที่ 3 เวลา 17.45 - 18.30 น.
ช่วงที่ 4 เวลา 19.45 - 21.00 น.