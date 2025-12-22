ทล.เปิดให้ขึ้นฟรี M6 บางปะอิน - นครราชสีมา 11 วัน 7 เส้นทาง 26 ธ.ค.68 - 5 ม.ค.69

กรมทางหลวงอำนวยความสะดวกลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดหน้าด่าน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 โดยประชาชนสามารถเข้า–ออกมอเตอร์เวย์ M6 ได้ 7 ด่าน ได้แก่
1. ด่านบางปะอิน — เชื่อมต่อมอเตอร์เวย์ M9, ทล.9 (วงแหวนฝั่งตะวันตก) และ ทล.1 (ถ.พหลโยธิน)
2. ด่านหินกอง — เชื่อมต่อ ทล.33
3. ด่านสระบุรี — เชื่อมต่อ ทล.1 (ถ.พหลโยธิน)
4. ด่านแก่งคอย — เชื่อมต่อ ทล.3222
5. ด่านปากช่อง — เชื่อมต่อ ทล.2090
6. ด่านสีคิ้ว — เชื่อมต่อ ทล.201
7. ด่านขามทะเลสอ — เชื่อมต่อ ทล.290
รวมถึงเชื่อมต่อทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ทล.204) และสามารถเดินทางต่อไปยังจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างสะดวก
สำหรับการเปิดทดลองให้บริการ M6 อนุญาตเฉพาะรถยนต์ 4 ล้อ และกำหนดความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม. เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง
สอบถามข้อมูลเดินทางเพิ่มเติมหรือแจ้งอุบัติเหตุ ได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง 1193 ตลอด 24 ชม.