กอ.รมน.บูรณาการทุกภาคส่วนคุมเข้มปีใหม่ ดูแลพื้นที่ท่องเที่ยว-จุดคนหนาแน่นทั่วไทย

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ดำเนินมาตรการเชิงรุกในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ทั่วประเทศ ตั้งแต่ขณะนี้ต่อเนื่องไปจนถึงหลังสิ้นสุดเทศกาลปีใหม่2569 โดยสั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดเพิ่มความเข้มข้นของการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและความปลอดภัย
โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับพื้นที่เสี่ยง ชุมชนเมือง แหล่งท่องเที่ยว สถานที่จัดงานรื่นเริง รวมถึงจุดที่มีประชาชนรวมตัวเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อความสงบสุขของประชาชน โดยจะบูรณาการการทำงานร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานด้านความมั่นคงอื่น ๆ รวมถึงเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างการเฝ้าระวัง แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดภายในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการป้องกันเหตุล่วงหน้าและการตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
นายสิริพงศ์ ระบุอีกว่า ขอประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลความปลอดภัย หากพบเห็นพฤติกรรม บุคคล หรือสิ่งของที่มีลักษณะผิดปกติ เช่น การใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนในพื้นที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต การเคลื่อนไหวที่เข้าข่ายสอดแนมหรือแฝงตัวของบุคคลต้องสงสัย หรือเหตุผิดปกติอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน ขอให้แจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่โดยเร็วผ่านสายด่วนความมั่นคง 1374 ซึ่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที