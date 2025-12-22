กรุงเทพฯ ติดโผจุดหมายปลายทางที่ต้องเช็กอินชมแสงสีเสียงส่งท้ายปี

อโกด้า (Agoda) แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวระดับโลก เปิดเผยจุดหมายปลายทางที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับชมการแสดงพลุส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อันตระการตาและบรรยากาศการเฉลิมฉลองอันคึกคัก โดยกรุงเทพมหานครติดโผร่วมกับอีกแปดจุดหมายปลายทางทั่วโลกที่พร้อมมอบประสบการณ์การเริ่มต้นปีใหม่อย่างน่าประทับใจให้แก่นักเดินทาง
สำหรับรายชื่อที่อโกด้าคัดสรรมาในปีนี้ ผสมผสานทั้งเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมและจุดหมายปลายทางใหม่ๆ ที่คาดไม่ถึง ซึ่งแต่ละสถานที่ต่างมีเสน่ห์และบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองที่โดดเด่นเฉพาะตัว ตั้งแต่การแสดงพลุที่สวยงาม ไปจนถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ท้องถิ่นได้อย่างน่าประทับใจ ดังนี้
1. กรุงเทพฯ, ประเทศไทย ยิ่งใหญ่ด้วยการแสดงพลุเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาและคอนเสิร์ตจากศิลปินระดับโลก
2. เรคยาวิก, ไอซ์แลนด์ เฉลิมฉลองท่ามกลางบรรยากาศฤดูหนาว ด้วยการก่อกองไฟ พร้อมลุ้นชมแสงเหนือ
3. สิงคโปร์ ตื่นตากับพลุเหนือเส้นขอบฟ้า พร้อมการแสดงทางวัฒนธรรม ดนตรี และกิจกรรมมากมายริมอ่าวมารีนาเบย์ (Marina Bay)
4. ซิดนีย์, ออสเตรเลีย ชมพลุสุดตื่นตาเหนือแลนด์มาร์กระดับโลกอย่างสะพานซิดนีย์ ฮาร์เบอร์บริดจ์ (Sydney Harbour Bridge) และซิดนีย์ โอเปร่าเฮาส์ (Sydney Opera House)
5. นครโฮจิมินห์, เวียดนาม บรรยากาศเฉลิมฉลองสุดคึกคักริมแม่น้ำไซง่อนใจกลางย่านธุรกิจ
6. เคปทาวน์, แอฟริกาใต้ ชมพลุเหนือท่าเรือ V&A Waterfront โดยมีภูเขาโต๊ะ (Table Mountain) เป็นฉากหลัง
7. ปราก, สาธารณรัฐเช็ก ชมการแสดงพลุริมแม่น้ำ พร้อมดื่มด่ำบรรยากาศเมืองเก่าท่ามกลางสถาปัตยกรรมยุคกลาง
8. ริโอเดจาเนโร, บราซิล สนุกสนานกับปาร์ตี้ริมชายหาดโคปาคาบานา (Copacabana) กับจังหวะแซมบ้าและการแสดงพลุ
9. โอ๊คแลนด์, นิวซีแลนด์ หนึ่งในเมืองแรก ๆ ของโลกที่ต้อนรับปีใหม่ ด้วยพลุเหนือสกายทาวเวอร์ (Sky Tower) และกิจกรรมหลากหลาย
แอนดรูว์ สมิธ รองประธานอาวุโสฝ่ายซัพพลายของอโกด้า กล่าวว่า อโกด้ามุ่งมั่นสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับนักเดินทาง โดยเฉพาะในช่วงเวลาสำคัญอย่างการก้าวเข้าสู่ปีใหม่ ไม่ว่าจะเป็นพลุที่ซิดนีย์ หรือเสน่ห์ของเรคยาวิก เราต้องการให้คืนส่งท้ายปีเก่าไม่ใช่แค่คืนธรรมดา แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ของปีที่กำลังจะมาถึง