13.45 น. ทองปรับแล้ว 6 ครั้ง [+500] รูปพรรณขายออก 65,800 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 13.45 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 6 ครั้ง ปรับขึ้นสุทธิ 500 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 64,900 บาท ขายออกบาลทะ 65,000 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 63,596.20 บาท ขายออกบาทละ 65,800 บาท