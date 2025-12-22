"ประเสริฐ" ยังไม่ได้รับหนังสือเรียกจาก DSI ปม "เบน สมิธ"

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) จะเรียกสอบสวนกรณีการลงนาม MOU ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับบริษัทประเทศสิงคโปร์ ซึ่งปรากฏภาพนายเบน สมิธ ร่วมเฟรมด้วย โดยจะมีการเชิญปลัดกระทรวงฯ และอดีตรัฐมนตรีในขณะนั้นสอบสวน
นายประเสริฐ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับประสานงานจากดีเอสไอ เพื่อเข้าชี้แจงแต่อย่างใดในการให้ข้อมูลเพิ่มเติม แต่ตนอยากจะชี้แจงว่า การทำ MOU หรือข้อตกลงต่างๆ กับกระทรวงฯ ก็จะมีการดูรายละเอียดว่าข้อตกลงนั้นทำได้หรือทำไม่ได้อย่างไร ซึ่งมีหน่วยงานราชการตรวจสอบ ทั้งคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานอัยการสูงสุด และกระทรวงการต่างประเทศ และเมื่อดูครบถ้วนแล้วจึงจะสามารถลงนามได้ จากนั้นจะแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ พร้อมยืนยันว่า กระบวนการขั้นตอนต่างๆ เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ยืนยันมีความบริสุทธิ์ใจ และไม่มีหมกเม็ดอะไรแต่อย่างใด
นายประเสริฐ กล่าวอีกว่า ตนไม่ทราบว่า นายเบน สมิธ มาปรากฏตัวอยู่ในงานลงนาม MOU ดังกล่าวได้อย่างไร เพราะตนเองไปร่วมในฐานะที่เป็นพยานในการลงนาม MOU ซึ่งการลงนามเป็นฝ่ายราชการ โดยปลัดกระทรวงฯ และตัวแทนของบริษัทจากสิงคโปร์ ซึ่งแต่ละปี กระทรวงฯ ได้เซ็น MOU หลายหน่วยงานมากทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งต่างประเทศ และในประเทศ ซึ่งยืนยันว่า การลงนามระหว่างนั้น กระทรวงฯ มีความบริสุทธิ์ใจ และได้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายทุกอย่าง
นายประเสริฐ ยังยืนยันว่า ตนไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับนายเบน สมิธ และในระหว่างการลงนาม MOU ก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันแต่อย่างใด เพราะที่ตนไปเป็นพยานในวันดังกล่าวนั้น ได้ทำงานอยู่ที่กระทรวงฯ ปลัดกระทรวงฯ จึงเชิญตนไปร่วมเป็นพยานลงนาม MOU ดังกล่าว ยืนยันว่า ไม่มีประเด็นอื่น
เมื่อถามว่า ขณะนี้เข้าสู่การเลือกตั้ง มองว่ามีการเชื่อมโยงเข้าสู่ประเด็นทางการเมืองหรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า ตนคิดว่า ฝ่ายที่ไม่หวังดี มีความพยายามโยงเรื่องนี้ในเรื่องการเมือง ที่ขณะนี้กำลังเข้าสู่การเลือกตั้ง ซึ่งเป็นการดิสเครดิตฝ่ายตรงข้ามให้เกิดความเสียหาย โดยปราศจากข้อเท็จจริง ซึ่งเรื่องนี้ต้องระวัง เพราะตนไม่อยากให้เป็นเรื่องการเมือง และยืนยันว่า พร้อมเข้าไปชี้แจงต่อดีเอสไอ หากได้รับหนังสือเชิญมา