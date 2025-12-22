เกาหลีใต้ตั้งคณะกรรมการพิเศษ หาสาเหตุแท้จริงโศกนาฏกรรม "เจจูแอร์"

สมัชชาแห่งชาติ หรือรัฐสภาของเกาหลีใต้ ได้จัดตั้งคณะกรรมการรัฐสภาพิเศษขึ้นในวันนี้ (22 ธ.ค.) เพื่อสืบหาสาเหตุที่แท้จริงของโศกนาฏกรรมเครื่องบินสายการบินเจจูแอร์ (Jeju Air) เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งคร่าชีวิตผู้โดยสารและลูกเรือรวม 179 ราย
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2567 เครื่องบินของสายการบินเจจูแอร์ ที่ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ประสบอุบัติเหตุชนเข้ากับฝูงนกระหว่างเตรียมลงจอดที่สนามบินนานาชาติมูอัน ส่งผลให้เครื่องบินต้องลงจอดฉุกเฉินด้วยท้องเครื่อง จนไถลออกนอกรันเวย์ และชนเข้ากับกำแพงคอนกรีตที่อยู่ปลายรันเวย์จนเกิดไฟลุกท่วม
คณะกรรมการรัฐสภาพิเศษ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 18 คน จะปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย 40 วัน เพื่อตรวจสอบปัจจัยต่างๆ ที่อาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุดังกล่าวอย่างละเอียด ซึ่งรวมถึงการชนกับนก กำแพงคอนกรีตที่อยู่ปลายรันเวย์ และความบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องบิน นอกจากนี้ จะมีการตรวจสอบว่ามีความพยายามปกปิดข้อเท็จจริงใด ๆ ในการสืบสวนของรัฐบาลก่อนหน้านี้หรือไม่
การจัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลได้ระงับแผนการประกาศผลการสืบสวนเบื้องต้นเมื่อต้นเดือนนี้ ขณะที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมดังกล่าวแสดงความไม่เห็นด้วยกับการสืบสวนของรัฐบาล โดยมีข้อกังขาเรื่องความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือ และเรียกร้องให้มีการสืบสวนอิสระ