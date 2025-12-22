สดุดีทหารกล้า! ไทยสูญเสียกำลังพลรายที่ 22 ที่บ้านคลองแผง

เฟซบุ๊กกองทัพภาคที่ 1 เปิดเผยถึงการสูญเสียกำลังพล คือ ส.อ.กัมปนาท ทองแสง สังกัด กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ที่บ้านคลองแผง อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
ทภ.1 ขอสดุดดีทหารกล้า "ส.อ.กัมปนาท ทองแสง" สละชีพปกป้องแผ่นดินไทย ชายแดน จ.สระแก้ว
.
กองทัพภาคที่ 1 ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว "ส.อ.กัมปนาท ทองแสง" สังกัด กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านคลองแผง อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เมื่อ 22 ธ.ค.68
"กองทัพภาคที่ 1 ขอเชิดชูเกียรติในความเสียสละทำหน้าที่ชายชาติทหารปกป้องแผ่นดินไทยด้วยชีวิต ทั้งนี้ จะดูแลจัดพิธีศพอย่างสมเกียรติ และดูแลสิทธิต่างๆ ให้กับครอบครัวอย่างครบถ้วนต่อไป"
ทภ.1 ขอสดุดดีทหารกล้า "ส.อ.กัมปนาท ทองแสง" สละชีพปกป้องแผ่นดินไทย ชายแดน จ.สระแก้ว
.
กองทัพภาคที่ 1 ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว "ส.อ.กัมปนาท ทองแสง" สังกัด กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านคลองแผง อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เมื่อ 22 ธ.ค.68
"กองทัพภาคที่ 1 ขอเชิดชูเกียรติในความเสียสละทำหน้าที่ชายชาติทหารปกป้องแผ่นดินไทยด้วยชีวิต ทั้งนี้ จะดูแลจัดพิธีศพอย่างสมเกียรติ และดูแลสิทธิต่างๆ ให้กับครอบครัวอย่างครบถ้วนต่อไป"