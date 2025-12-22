เลขาฯ กกต.โชว์กองแฟ้มเอกสารพรรคการเมืองส่งไพรมารีโหวต มั่นใจตรวจทัน

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊กโชว์ภาพแฟ้มเอกสารที่พรรคการเมืองส่งเอกสารทำการทำไพรมารีโหวตของพรรคการเมือง ที่ขณะนี้มีการส่งเอกสารรายงานการจัดตั้งสาขา และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดมายัง กกต. วันละ 100 แฟ้ม และการเตรียมตัวสมัคร สส. แบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง
พร้อมระบุว่า การทำไพรมารี ให้พรรคดำเนินการไปได้เลย ขอให้ทำให้ถูกต้องตามกฎหมายพรรคการเมือง และข้อบังคับของแต่ละพรรค แล้วส่งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองตรวจสอบโดยเร็วในช่วงนี้ หากนายทะเบียนตรวจสอบแล้วถูกต้องจะมีผลนับแต่วันที่ทำ แต่ถ้าไม่ถูกต้องผลคือ สูญเปล่า ตั้งแต่ต้น ช่วงนี้มีแฟ้มเตรียมทำไพรมารี ตั้งสาขา และตัวแทน ส่งมาให้นายทะเบียนเฉลี่ยวันเป็นร่วม 100 เรื่อง แต่ทีมพรรคการเมืองของ กกต. บอกว่าทำทัน และจะอย่างรวดเร็ว ขอให้พรรคมั่นใจได้ว่าส่งผู้สมัครได้แน่หากพรรคทำถูกต้อง
เรื่องการสมัครแบบบัญชีรายชื่อ พรรคที่มีเอกสารครบถ้วนและถูกต้องเท่านั้น จึงจะมีสิทธิจับสลากในวันที่ 28 ธันวาคม (เพราะลำดับที่จับสลากได้คือเบอร์แบบบัญชีที่พรรคใช้หาเสียง)ในการสมัครวันแรก ทั้งนี้ กกต. จะอำนวยความสะดวกในการตรวจเอกสารการรับสมัครแบบบัญชีรายชื่อเบื้องต้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงเวลา 08.00 น. ของวันสมัครวันแรก