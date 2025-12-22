ปีใหม่นี้ กสถ.ขอความร่วมมือนายจ้างให้ลูกจ้างหยุดเพิ่มเติม 2 ม.ค.

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี และ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ได้กำหนดวันหยุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยมีวันหยุดสำคัญดังนี้
วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2568 : วันสิ้นปี (วันหยุดราชการและธนาคาร)
วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2569 : วันขึ้นปีใหม่ (วันหยุดราชการและธนาคาร)
วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569 : วันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (หยุดทั้งราชการและธนาคาร)
วันเสาร์ที่ 3 มกราคม 2569 : วันหยุดสุดสัปดาห์
วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2569 : วันหยุดสุดสัปดาห์
ดังนั้นในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ จะมี วันหยุดยาวต่อเนื่อง 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถึง 4 มกราคม 2569
เรือเอก สาโรจน์ คมคาย อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า ด้วยความห่วงใยต่อความเป็นอยู่ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของลูกจ้างในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงได้ออกประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดงานในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ลูกจ้างมีโอกาสได้หยุดพักผ่อนอย่างต่อเนื่อง เดินทางกลับภูมิลำเนา และใช้เวลากับครอบครัวอย่างเต็มที่ อันจะช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการทำงาน สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงเทศกาลสำคัญดังกล่าว
อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ ขอความร่วมมือให้นายจ้างและสถานประกอบกิจการพิจารณากำหนดให้ วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569 เป็นวันหยุดเพิ่มเติม เพื่อให้ลูกจ้างได้หยุดต่อเนื่องตั้งแต่วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2568 ถึงวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2569 ขณะเดียวกัน ในกิจการขนส่งทางบก ขอให้นายจ้างจัดเวลาการทำงานของลูกจ้างผู้ขับขี่ยานพาหนะให้เหมาะสม ไม่ให้ทำงานเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากความอ่อนล้า พร้อมเน้นย้ำให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้างใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ และวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เพื่อให้การเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นไปด้วยความปลอดภัยสูงสุด