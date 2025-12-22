ฟิลิปปินส์ขยายเวลาแบนนำเข้าน้ำตาลถึง ธ.ค.ปีหน้า หวังช่วยผู้ผลิตในประเทศ

กระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ประกาศว่า มาตรการสั่งห้ามนำเข้าน้ำตาลจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปจนถึงเดือนธันวาคม 2569 โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตน้ำตาลภายในประเทศ ท่ามกลางภาวะอุปทานที่ปรับตัวดีขึ้น
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ฟรานซิสโก ติว ลอเรล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์แถลงในวันอาทิตย์ (21 ธ.ค.) ว่า “เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มการผลิตและอุปสงค์น้ำตาลในปัจจุบัน การขยายระยะเวลาการห้ามนำเข้าน้ำตาลออกไปจากกำหนดการเดิม ถือเป็นสิ่งจำเป็น”
ทั้งนี้ ติว ลอเรล กล่าวว่า ผลผลิตน้ำตาลดิบภายในประเทศมีความแข็งแกร่งขึ้น พร้อมทั้งย้ำว่าการขยายคำสั่งห้ามนำเข้านี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้ความสำคัญกับน้ำตาลที่ผลิตภายในประเทศ และเขาเชื่อว่าจะช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับตลาด
นอกจากนี้ ติว ลอเรล ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการน้ำตาล (Sugar Board) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำหนดนโยบายของสำนักงานกำกับดูแลน้ำตาล (Sugar Regulatory Administration) ของฟิลิปปินส์ด้วยนั้น กล่าวว่า ทางหน่วยงานจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการดำเนินงานของโรงงานผลิตน้ำตาล เพื่อให้ภาพรวมของระดับสต็อกน้ำตาลบริสุทธิ์ทั้งเกรดมาตรฐานและเกรดพรีเมียมมีความถูกต้องแม่นยำ