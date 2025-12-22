xs
กรมอุทยานฯ ย้ำผู้เลี้ยง “ไลเกอร์-ไทกอน” แจ้งครอบครองก่อน 16 พ.ค. 69

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า​ ผู้ที่ครอบครองไลเกอร์ หรือไทกอน จะต้อง​มาแจ้งการ​ครอบครองตามที่​กฎหมาย​กำหนด​ ที่​ผ่านมา ไลเกอร์ และ ไทกอน ซึ่งเป็นสัตว์​ลูก​ผสมข้าม​สายพันธุ์​ระหว่าง​สิงโตและ​เสือโคร่ง​ทั้ง​ 2 ชนิดนี้​ ยังไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือสัตว์ป่าต่างประเทศที่ต้องแจ้งการครอบครอง ส่งผลให้บุคคลทั่วไปสามารถครอบครองได้โดยไม่มีมาตรการกำกับดูแลที่ชัดเจน ก่อให้เกิดช่องว่างทางกฎหมาย ทั้งในด้านการเลี้ยงดู ความปลอดภัย และการตรวจสอบที่มาของสัตว์

สัตว์ลูกผสมดังกล่าว โดยเฉพาะไลเกอร์ มักมีขนาดตัวใหญ่และอาจประสบปัญหาสุขภาพจากความผิดปกติทางพันธุกรรม การกำหนดให้เป็นสัตว์ป่าควบคุม จะทำให้ภาครัฐสามารถตรวจสอบความเหมาะสมของสถานที่เลี้ยง มาตรฐานความปลอดภัย และการดูแลด้านสวัสดิภาพสัตว์ได้อย่างเป็นระบบ ลดความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เลี้ยงและประชาชนโดยรอบ

นอกจากนี้ การกำหนดให้ต้องแจ้งการครอบครอง ยังเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันการแอบอ้างสวมสิทธิ์ โดยที่ผ่านมาอาจมีการนำลูกเสือโคร่ง ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายและอยู่ภายใต้อนุสัญญาไซเตส มาแอบอ้างว่าเป็นไลเกอร์หรือไทกอน เพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมาย การขึ้นทะเบียนจะช่วยให้สามารถตรวจสอบที่มาและสถานะของสัตว์ได้อย่างชัดเจน

ดังนั้น​ กระทรวงทรัพยากร​ธรรมชาติ​และ​สิ่ง​แวดล้อม​ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงออกประกาศกระทรวงฯ กำหนดให้ "ไลเกอร์" (Liger) และ "ไทกอน" (Tigon) เป็​นสัตว​์ป่า​ควบคุม​ที่​ต้อง​แจ้ง​การครอบ​ครอง​

ทั้งนี้ ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศดังกล่าวเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2568 และจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วัน คือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 โดยผู้ที่ครอบครองไลเกอร์หรือไทกอนอยู่ก่อนวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ จะต้องแจ้งการครอบครองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 90 วัน หรือระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย