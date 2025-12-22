"ไชยชนก" ชี้เป็นหน้าที่ DSU สอบนักการเมืองเอี่ยว MOU

นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวถึงกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เรียกสอบสวนกรณี MOU ระหว่างกระทรวงดีอี กับบริษัทไพรม์ ออพ พอร์ทูนิตี้ ฟันด์ วิซีซี จากประเทศสิงคโปร์ มีการสาวไปถึงระดับนักการเมืองหรือไม่ ว่า ต้องรอผลการสืบสวนสอบสวนของดีเอสไอ และได้ยินมาว่าเรียกอดีตปลัดกระทรวงดีอี ซึ่งจากคำให้การของอดีตปลัดฯ ก็จะมีการเรียกนายประเสริฐ จันทรรวงทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี ก็ต้องรอดูผลการวินิจฉัย ซึ่งหน้าที่ของตนเบื้องต้นคือการรวบรวมข้อมูลที่ตรวจสอบพบในกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ตนกำกับดูแล และส่งให้กับทางดีเอสไอ โดยมีเอกสารสำคัญหลายส่วนที่มีข้อน่าสงสัย แต่การวินิจฉัยก็เป็นหน้าที่ของดีเอสไอ
เมื่อถามย้ำว่า ข้อมูลที่ดีเอสไอตรวจสอบ เชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองหรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า พบเอกสารที่มีลายเซ็น ซึ่งขณะนี้มีความเชื่อมโยงเพียง 1-2 คน