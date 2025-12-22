xs
นายกฯ นั่งหัวโต๊ะ สมช.ถกปมโดรนปริศนาโผล่พื้นที่ชั้นใน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



การประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม

โดยก่อนการประชุม นายกรัฐมนตรี ได้เชิญผู้บัญชาการเหล่าทัพ และเลขาธิการ สมช. เข้าหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา หลังทหารไทยเสียขาที่ 8 จากเหตุเหยียบทุ่นระเบิด ที่พื้นที่บ้านสามหลัง ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด

สำหรับการประชุมในวันนี้ (22 ธ.ค.68) มีวาระที่น่าสนใจ จากการพบโดรนปริศนาบินเข้าพิกัดชั้นในหลายจุด นอกจากนี้ คาดว่า จะมีการติดตามการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนัดพิเศษ ที่นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ที่ประเทศมาเลเซีย เพื่อหาข้อยุติการปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา