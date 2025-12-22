สระแก้วเดือด! กัมพูชายิงอาวุธหนักใส่บ้านเรือนประชาชนฝั่งไทย

สถานการณ์ชายแดนที่จังหวัดสระแก้ว มีการปะทะตอบโต้กันตั้งแต่เช้ามืด และเมื่อเวลา 07.20 น. ฝ่ายกัมพูชาใช้อาวุธหนักยิงข้ามแดนเข้ามาฝั่งไทย กระสุนบางส่วนตกลงในพื้นที่ชุมชน อำเภอโคกสูง ซึ่งเป็นพิกัดใหม่ที่ไม่ไกลจากบ้านหนองหญ้าแก้ว ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนถูกถูกกระสุนปืนจนเกิดไฟลุกไหม้ โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เนื่องจากส่วนใหญ่ได้อพยพออกไปแล้ว ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงได้เข้าควบคุมพื้นที่ พร้อมทั้งย้ำเตือนประชาชนที่ยังอยู่ใกล้แนวชายแดนให้งดเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง
ด้านเพจ Army Military Force โพสต์คลิปภาพ กองทัพไทยปฏิบัติการทางทหารตอบโต้ทหารกัมพูชาในพื้นที่ตาพระยา-บึงตะกวน ตั้งแต่เช้ามืด เวลา 0.5.00-06.30 น.