"สีหศักดิ์" ถึงมาเลเซีย เตรียมร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษ

เมื่อเวลา 23.20 น. วันที่ 21 ธันวาคม 2568 ตามเวลาประเทศมาเลเซีย ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ พร้อมด้วยนายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน สมัยพิเศษ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2568 ตามความคิดริเริ่มของนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียน เพื่อหารือต่อสถานการณ์ไทย-กัมพูชา ท่ามกลางการจับตาจากประชาคมโลกว่าจะมีการหารือเพื่อนำไปสู่การหยุดยิงหรือไม่ ในขณะที่ไทย ยืนยันในหลักการ 3 ข้อ คือ
1. กัมพูชาต้องเป็นฝ่ายประกาศหยุดยิงก่อน
2. การหยุดยิงจะต้องเกิดขึ้นจริง อย่างต่อเนื่องและมีการสังเกตการณ์
3. ฝ่ายกัมพูชาต้องร่วมมือเก็บกู้ทุ่นระเบิดกับฝ่ายไทยอย่างจริงจัง
กระทรวงการต่างประเทศ ยืนยันมาโดยตลอดว่า ไทยยังไม่บรรลุเงื่อนไขใดๆ จนถึงเวลานี้ ไทยยังยืนยันมุ่งมั่นแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง และต้องอาศัยความจริงใจของกัมพูชา และย้ำว่าการหารือที่จะนำไปสู่การหยุดยิงใดๆ ต้องมาจากการพูดคุยระหว่างไทยและกัมพูชา ส่วนไทยจะประเมินจากฝ่ายทหารของไทย และคุยอย่างใกล้ชิดกับทหาร ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าหลักการไม่เปลี่ยนแปลงในการยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้ง ปกป้องอธิปไตยและบูรณาภาพ ไทยปราถนาที่จะเห็นสันติภาพ แต่ต้องมาจากพร้อม ความปลอดภัยของประชาชนและเป็นสันติภาพที่ยั่งยืน