บัวแก้วแถลงการณ์ประท้วง-ประณามรุนแรงเขมรใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล

กระทรวงการต่างประเทศ ออกแถลงการณ์ เรื่องการประท้วงต่อเหตุการณ์ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ครั้งที่ 8 ว่า ภายหลังจากกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ได้เข้าควบคุมและตรวจสอบพื้นที่ บ้านหนองรี จังหวัดตราด ทหารไทยสังกัดกองทัพเรือ 1 นาย ประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่ฝ่ายกัมพูชาวางไว้ ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพถาวร
2. พื้นที่บ้านหนองรีเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายกัมพูชาเคยเข้ายึดครองและใช้เป็นฐานที่มั่นทางทหาร ซึ่งฝ่ายไทยได้ตรวจพบคลังอาวุธและทุ่นระเบิดจำนวนมาก อันแสดงถึงการวางแผนและการกระทำโดยเจตนาในการใช้ทุ่นระเบิดเพื่อประสงค์ต่อชีวิตทหารไทย
3. ประเทศไทยขอประณามอย่างรุนแรงต่อการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลของกัมพูชา ซึ่งถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของไทย รวมถึงถ้อยแถลง (Joint Declaration) ระหว่างไทยกับกัมพูชา อีกทั้งยังเป็นการละเมิดพันธกรณีตามอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล (อนุสัญญาออตตาวา) ที่กัมพูชาเป็นรัฐภาคี ซึ่งไทยอยู่ระหว่างการมีหนังสือประท้วงเรื่องดังกล่าวไปยังกัมพูชา และแซมเบียในฐานะประธานการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 23 เพื่อดำเนินการตามกลไกของอนุสัญญาฯ ต่อไป
4. ประเทศไทยขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว และขอเรียกร้องให้กัมพูชาหยุดการกระทำที่ละเมิดอนุสัญญาฯ โดยทันที และให้ความร่วมมือในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมตามแนวชายแดน ตลอดจนแสดงความจริงใจในการกลับสู่เส้นทางแห่งสันติภาพ เพื่อลดความตึงเครียดและมิให้เกิดความสูญเสียในอนาคต