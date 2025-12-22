xs
ราคาทองเปิด [+450] รูปพรรณขายออก 65,750 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2568 ครั้งที่หนึ่ง เมื่อเวลา 09:02 น. ราคาทองปรับเพิ่มขึ้น 450 บาท ทองแท่ง รับซื้อ 64,850.00 บาทขายออก 64,950.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อ 63,550.72 บาท ขายออก 65,750.00 บาท