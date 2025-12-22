เริ่มวันนี้! ฝากบ้านกับตำรวจ 4.0 อุ่นใจรับปีใหม่ เดินทางไกล บ้านปลอดภัย

นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าโครงการ “ตำรวจร่วมใจ ยกระดับความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ (ฝากบ้าน 4.0)” ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2568-5 มกราคม 2569 เพื่อดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนที่เดินทางไปต่างจังหวัดและไม่มีใครอยู่บ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่
โครงการ “ฝากบ้าน 4.0” เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือ ผ่านแอปพลิเคชัน ฝากบ้าน 4.0 (OBS) หรือ วอล์กอินแจ้งที่ สถานีตำรวจในพื้นที่
โดยสิ่งที่ควรเตรียมก่อนฝากบ้าน ได้แก่ บัตรประชาชน และกรอกแบบฟอร์มยืนยัน (แนบภาพถ่ายบ้าน) จัดเก็บทรัพย์สินมีค่าในที่ปลอดภัย ตรวจสอบไฟฟ้า เทียน แก๊ส และความเรียบร้อยของประตู–หน้าต่าง ตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานประสานเพื่อนบ้านช่วยเป็นหูเป็นตา ติดตามการอัปเดตรายงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ หากกลับล่าช้าเกินเวลาที่แจ้งไว้ กรุณาแจ้ง สน./สภ. ท้องที่ เมื่อเดินทางกลับถึงบ้าน ให้แจ้งตำรวจเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย
ทั้งนี้ เชิญชวนประชาชนใช้บริการ “ฝากบ้านกับตำรวจ 4.0” เพื่อเพิ่มความอุ่นใจตลอดการเดินทางช่วงปีใหม่ และย้ำว่า เหตุฉุกเฉิน โทร. 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง