เงินบาทเปิดเช้านี้แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ที่ระดับ 31.40 บาท/ดอลลาร์

ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ (22 ธ.ค.2568) ที่ระดับ 31.40 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากระดับปิดสัปดาห์ก่อนหน้า ณ ระดับ 31.47 บาทต่อดอลลาร์