DIT จับมือศุลกากรเชื่อมข้อมูลนำเข้าสินค้าเกษตรจากอาเซียน หวังรักษาสมดุลตลาด-ดูแลราคาสินค้าเกษตรไทย

กรมการค้าภายใน (DIT) ร่วมกับกรมศุลกากร ลงนาม MOU เชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศอาเซียนผ่านระบบ NSW เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และนำไปใช้ดูแลราคาและจัดการผลผลิตในประเทศได้อย่างเหมาะสม พร้อมอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ ให้กระบวนการขออนุญาตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ซื้อขายและขนย้ายสินค้าเกษตรในรายการควบคุม 9 รายการ ได้แก่ กระเทียมนำเข้า ข้าวเปลือก-ข้าวสาร ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ มะพร้าว มันสำปะหลัง น้ำมันปาล์ม และหอมหัวใหญ่ ต้องขออนุญาตขนย้ายสินค้าอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569