ทบ.เผยปฏิบัติการชายแดนไทย–กัมพูชาเป็นไปตามแผน มุ่งเป้าทางทหาร -ลดภัยคุกคามชาติ

จากสถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา วันนี้ (20 ธ.ค.) พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันการปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายไทยเป็นไปตามแผนและอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิด และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปกป้องอธิปไตย ความมั่นคงของประเทศ และความปลอดภัยของประชาชน
โฆษกกองทัพบกระบุว่า การดำเนินการของฝ่ายไทยมุ่งปฏิบัติต่อพื้นที่เป้าหมายทางทหารเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ในบางพื้นที่สภาพภายนอกอาจจะดูมีลักษณะเป็นสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้งานด้านพลเรือน แต่เมื่อตรวจสอบละเอียด พบว่าได้ถูกใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหารเต็มรูปแบบ โดยใช้เป็นฐานที่มั่นทางทหารในการควบคุมสั่งการปฏิบัติการเพื่อกิจกรรมทางทหาร และใช้เป็นสถานที่ซ่องสุมกำลัง สั่งสมอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงใช้เป็นสถานที่เตรียมการใช้งานโดรนดัดแปลงติดอาวุธใช้ปฏิบัติการต่อฝ่ายไทย ด้วยลักษณะดังกล่าวจึงทำให้สถานที่เหล่านั้นถูกระบุเป็นเป้าหมายทางทหารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
อีกทั้งพื้นที่ในลักษณะดังกล่าวมักถูกใช้ควบคู่กัน ทั้งการใช้เพื่อปฏิบัติการทางทหาร และเป็นแหล่งที่ตั้งของขบวนการฉ้อโกงสังคมโลกอย่างสแกมเมอร์ ซึ่งน่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการใช้ปฏิบัติการทางทหารตอบโต้ ส่งผลให้กลุ่มสแกมเมอร์เหล่านั้นได้รับผลกระทบไปด้วยอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ทำให้แหล่งปฏิบัติการของขบวนการสแกมเมอร์ถูกจำกัดและถูกรบกวนอย่างมาก
โฆษกกองทัพบกกล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ได้ตรวจพบความพยายามของขบวนการดังกล่าวในการเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนที่ตั้งไปยังพื้นที่อื่น ซึ่งสะท้อนถึงแรงกดดันต่อขีดความสามารถในการดำเนินการของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ พร้อมกันนี้ จากการติดตามข้อมูลและกระแสข่าวสารในโลกออนไลน์ รวมถึงการนำเสนอของสื่อระดับโลกพบว่าแนวโน้มการหลอกลวงออนไลน์ในระดับโลกมีทิศทางลดลงอย่างเห็นได้ชัด
กองทัพบกยืนยันว่า การปฏิบัติการทั้งหมดมีเป้าหมายเพื่อการรักษาความมั่นคงของประเทศ การคุ้มครองประชาชน และการลดภัยคุกคามข้ามชาติ โดยยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมอย่างเคร่งครัด พร้อมย้ำว่าการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเป็นประเด็นระดับโลกที่ประเทศไทย ให้ความสำคัญมาโดยตลอด และพร้อมให้ความร่วมมือกับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่อง