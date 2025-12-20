ไทยจัดพิธีปิดการแข่งขันซีเกมส์ฯ ที่ราชมังคลากีฬาสถานคืนนี้

เพจการกีฬาเเห่งประเทศไทย โพสต์ระบุว่า
1. พิธีปิดการแข่งขันฯ จัดขึ้น ณ ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย
2. สถานที่จัดพิธีปปิดการแข่งขันฯ ไม่รองรับการจอดสำหรับรถยนต์ส่วนตัว **ไม่สามารถนำรถยนต์ส่วนตัวเข้าพื้นที่ สนามกีฬาหัวหมาก ได้**
3. จอดรถยนต์ส่วนตัวได้ที่ - อาคารจอดรถ หอประชุมกองทัพบก รองรับจำนวน 300 คัน พิกัดตามลิงค์ https://maps.app.goo.gl/TrTNTUU3vU3B6ffUA - Live Park พระราม 9 รองรับจำนวน 400 คัน พิกัดตามลิงค์ https://maps.app.goo.gl/6DAQbLFLQNrc22sD7 หัวหมากเซ็นเตอร์ รองรับจำนวน 800 คัน พิกัดตามลิงค์ https://maps.app.goo.gl/d19RS3bYWn7GBFMz7
4. เส้นทางรถไฟฟ้า รถ EV ให้บริการรับ- ส่ง ประชาชน ในพิธีปิด วันที่ 20 ธค 68
-เส้นทางที่ 1 รถไฟฟ้าหัวหมาก - ราชมังคลา-ลำสาลี
-เส้นทางที่ 2 หอประชุมกองทัพบก พระราม 9 - ราชมังคลา
รถวิ่งรับ- ส่ง พิธีปิด ตั้งแต่เวลา 13:00 - 23:00 น ออกทุก 5 นาที
5. ทุกท่านที่ได้ลงทะเบียนในระบบแล้ว แสดงตนด้วย *บัตรประจำตัวประชาชน* เพื่อรับสายรัดข้อมือ ก่อนเข้าพิธีปิดการแข่งขันฯ ณ จุดลงทะเบียน ที่จัดไว้ ภายในสนามกีฬาหัวหมาก
6. ท่านสามารถเดินทางเข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันฯ ด้วยรถสาธารณะได้ตามอัธยาศัย โดยต้องแสดงตน ณ จุดลงทะเบียน ก่อนเข้าพิธีเปิดการแข่งขันฯ
7. เมื่อพิธีปิดการแข่งขันฯ เสร็จสิ้นลง ทุกท่านสามารถใช้บริการรถรับ-ส่ง กลับมายังอาคารจอดรถที่จอดไว้ โดยขึ้นรถ ณ จุดลงรถ
ผู้ชมทั่วไป แต่งกายสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น