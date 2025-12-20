"เทพไท"ยันสนับสนุนพรรค-นักการเมืองที่ไม่ซื้อเสียง

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราชโพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า สนับสนุนพรรคที่ไม่ซื้อเสียง
ผมได้สอบถามสมาชิกทุกคนในครอบครัวเสนพงศ์ว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2569) มีสมาชิกคนใดสนใจ จะลงสมัครส.ส.บ้างหรือไม่ ทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวว่า ถ้าการเมืองยังซื้อเสียงกันอยู่แบบนี้ ก็ไม่ควรจะลงสมัครกัน
แต่เมื่อคุณเชาวน์วัศ เสนพงศ์ พี่ชายคนโตซึ่งได้วางมือจากการเมืองท้องถิ่น หลังจากเป็นนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชแล้ว มีความสนใจที่จะลงสมัคร ส.ส.ระบบเขต ในนามพรรคประชาธิปัตย์ ภายใต้การนำของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประกาศจุดยืน “การเมืองสุจริต”ไม่ซื้อเสียง น่าจะเป็นโอกาสของนักการเมืองที่มีอุดมการณ์อีกครั้งหนึ่ง
จึงขอเสนอตัวลงสมัคร ส.ส.เขต2 ในนามพรรคประชาธิปัตย์ แต่เมื่อผู้มีอำนาจของพรรคในจังหวัดนครศรีธรรมราช เห็นว่ามีบุคคลอื่นเหมาะสมกว่า ก็ต้องเคารพมติพรรค คุณเชาวน์วัศจึงเปลี่ยนใจ ขอเสนอตัวลงสมัครในระบบบัญชีรายชื่อ
แม้ว่าผมเองเคยเป็นศิษย์เก่าประชาธิปัตย์ และรู้จักกับแกนนำของพรรคประชาธิปัตย์หลายคน แต่ก็ไม่ได้ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว ผลักดันคุณเชาวน์วัศให้ได้รับสิทธิ์พิเศษอะไรเลย ทุกอย่างให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร ส.ส.และคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
ผมขอให้กำลังใจคุณเชาวน์วัศ ขอให้ประสบความสำเร็จในความตั้งใจ ที่อยากจะเป็นส.ส.ในนามพรรคประชาธิปัตย์ อย่าคาดหวังเรื่องจะได้ลำดับต้นๆ และขอให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถ ทำงานการเมืองเพื่อบ้านเมืองต่อไป
สำหรับผมมีอิสระทางการเมือง ไม่สังกัดพรรคการเมืองใด แต่จะสนับสนุนพรรคการเมือง และนักการเมืองที่ไม่ซื้อเสียง ทุกพรรคทุกคนอย่างเต็มความสามารถ
วันก่อนได้ให้กำลังใจน้องสาวคนเล็กไปแล้ว (ดร.จริยา เสนพงศ์ ลงปาร์ตี้ลิสพรรคประชาชน) วันนี้ถึงคิวให้กำลังใจพี่ชายคนโตบ้าง (ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ ลงปาร์ตี้ลิสพรรคประชาธิปัตย์) จะได้เท่าเทียมกัน
แม้ว่าจะอยู่คนละพรรค แต่ครอบครัวเดียวกันครับ