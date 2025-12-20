พบร่างวีรบุรุษเนิน 350 แล้ว กำลังเคลื่อนย้ายร่างออกจากพื้นที่ปฏิบัติการ

วันนี้ (20 ธ.ค.) ณ กองบัญชาการกองทัพบก พลตรี วิธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันกองทัพบกได้รับรายงานล่าสุดจากกองทัพภาคที่ 2 เกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ชายแดน บริเวณปราสาทตาควาย และพื้นที่เนิน 350 โดยกองทัพภาคที่ 2 รายงานว่า ได้พบร่างกำลังพลทหารที่เสียชีวิต 2 นาย (จ่าสิบเอกสำเริง คลังประโคน และ พลทหารภานุพัฒน์ เสาร์สา)ในพื้นที่ปฏิบัติการ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายร่างวีรบุรุษทั้งสองนายกลับมายังพื้นนที่ส่วนหลัง
สำหรับสถานการณ์การควบคุมพื้นที่ ปัจจุบันฝ่ายไทยสามารถควบคุมพื้นที่ในเบื้องต้นได้แล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการสถาปนาความมั่นคง ณ ที่หมายอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม กองทัพบกจะได้รายงานให้ทราบต่อไป