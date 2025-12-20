กทพ.จัดเต็มรับปีใหม่ เปิดให้ ปชช.ใช้ทางด่วนฟรี 7 วัน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ส่งของขวัญชิ้นใหญ่ต้อนรับปีใหม่ 2569 เปิดให้ประชาชน ใช้ทางด่วนฟรี 7 วันเต็ม ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. วันที่ 30 ธันวาคม 2568 ถึงเที่ยงคืนวันที่ 5 มกราคม 2569 ของทางพิเศษกาญจนาภิเษกและทางพิเศษบูรพาวิถี และในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 1 มกราคม 2568 เวลา 24.00 น. ของทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัชและทาง พิเศษอุดรรัถยา เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง ลดภาระค่าใช้จ่าย และช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรช่วงวันหยุดยาว
โดยการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษที่อยู่ในการดูแลของ กทพ. รวม 110 ด่าน ประกอบด้วย
ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา–ชลบุรี) 20 ด่าน
ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี–สุขสวัสดิ์) 30 ด่าน
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) 19 ด่าน
ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) 31 ด่าน
ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน–ปากเกร็ด) 10 ด่าน
หลังจากทางด่วนฟรี กทพ. ยังจัดหนักต่อเนื่อง เปิดแคมเปญพิเศษ “EASY PASS…Cashback” มอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้ใช้ทางพิเศษ ด้วยการ คืนค่าผ่านทาง 50% สำหรับผู้ใช้บริการ EASY PASS ในวันที่ 6 มกราคม 2569 วันเดียวเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 00.01–24.00 น.
สิทธิพิเศษดังกล่าวใช้ได้กับ ผู้ชำระค่าผ่านทางพิเศษด้วย Easy Pass พร้อมเป็นการขอบคุณผู้ใช้บริการที่ให้ความเชื่อมั่นในระบบ EASY PASS มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยให้การเดินทางสะดวก รวดเร็ว ลดเวลาหน้าด่าน และเพิ่มความปลอดภัยบนทางพิเศษ
กทพ. ขอเชิญชวนผู้ใช้ทางพิเศษที่ยังชำระค่าผ่านทางด้วยเงินสด เปลี่ยนมาใช้บริการ EASY PASS เพื่อสัมผัสประสบการณ์เดินทางที่สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องหยุดรถหน้าด่าน ลดความแออัดและประหยัดเวลาในการเดินทาง พร้อมรับสิทธิประโยชน์พิเศษจากแคมเปญของ กทพ. อย่างต่อเนื่อง