ศกพ.เตือนฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน 20-26 ธ.ค.

ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2568 ณ 7:00 น ภาพรวมปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ในประเทศ เริ่มขยับสูงขึ้นในหลายพื้นที่ โดยพบเกินค่ามาตรฐานใน (สีส้ม) บางจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ หนองคาย ขอนแก่น นครพนม กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และยโสธร พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก พบเกินค่ามาตรฐานที่จังหวัดสิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และสมุทรสงคราม ในขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบเกินค่ามาตรฐาน 31 แห่ง โดยภาคเหนือ ตรวจวัดได้ 4.8 – 36.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20.4 – 60.5 มคก./ลบ.ม. ภาคกลางและภาคตะวันตก 22.1 - 45.0 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออก 12.8 - 30.8 มคก./ลบ.ม. ภาคใต้ 8.0 - 25.3 มคก./ลบ.ม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 25.4 - 57.8 มคก./ลบ.ม.
ศกพ. ขอแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ระหว่างวันที่ 20-26 ธันวาคม 2568 มีแนวโน้มขยับสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่อื่นที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ได้แก่ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง เนื่องจากมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ในพื้นที่เกิดสภาวะคล้ายฝาชีครอบ อากาศนิ่งและจมตัว ฝุ่นละอองไม่สามารถระบายออกจากพื้นที่ได้
ทั้งนี้ ศกพ. ยังคงขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด รวมถึงใช้รถโดยสารสาธารณะ เพื่อลดปริมาณการจราจรบนท้องถนน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 และผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วย เด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ขอให้พี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพ ลดกิจกรรมกลางแจ้ง หากมีความจำเป็นควรสวมใส่หน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันตัวเองเมื่อออกนอกบ้าน ปฏิบัติตนตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองได้ผ่านเว็บไซต์ Air4Thai.pcd.go.th หรือ ทางแอปพลิเคชัน Air4Thai